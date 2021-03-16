Удальцов оштрафован за одиночные пикеты годичной давности, в которых он не участвовал, - "Левый фронт"

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов оштрафован на 20 тысяч рублей якобы "за участие в несогласованных пикетах в поддержку политзаключенных, которые прошли 14 марта 2020 года возле здания ФСБ на Лубянке". Об этом говорится постановлении Мещанского районного суда.

Пресс-служба "Левого фронта" отмечает, что ни в каких пикетах Удальцов в марте прошлого года не участвовал, а был задержан в тот момент, когда общался с журналистами.

"При этом, само судебное заседание, состоявшееся 3 февраля 2021 года, прошло без участия Удальцова и его защитников, так как они не были уведомлены об этом заседании", - сообщили в пресс-службе. Удальцов намерен направить в Мосгорсуд апелляционную жалобу.

6 марта сообщалось, что полиция направила в Симоновский районный суд Москвы новое исковое заявление об ужесточении административного надзора, которому в настоящее подвергнут координатор "Левого фронта". Сам Удальцов уверен, что данные действия властей направлены на то, чтобы максимально ограничить его общественную активность, так как боятся роста протестных настроений в России в преддверии выборов в Госдуму.