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ХК &quot;Автомобилист&quot; трибуны (2013) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" выразил соболезнования в связи со смертью капитана МХК "Динамо"

Хоккейный клуб "Автомобилист" выразил соболезнования в связи со смертью капитана МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова.

12 марта игрок получил серьезную травму в Ярославле в матче против местного "Локо". В одном из игровых моментов шайба попала защитнику в область головы, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь Файзутдинова три дня, но сегодня его не стало.

"Хоккейный клуб "Автомобилист" выражает соболезнования родным и близким Тимура", - говорится в официальном Твиттере екатеринбургской команды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МХЛ, ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке.

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"Автомобилист" выразил соболезнования в связи со смертью капитана МХК "Динамо"

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Теги: Файзутдинов, смерть, капитан, Автомобилист



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