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Армия 2020, военная техника (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского оружия

Стокгольмский институт исследований проблем мира опубликовал отчет мировой торговле оружием в 2016-2020 гг. Согласно этим данным, Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения.
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Доля Украины в мировом экспорте оружия невелика - всего 0,9% (в предыдущие 5 лет было 2,6%), это лишь 12-е место. Однако 20% украинского экспорта пришлось на Россию - это второе место после Китая (36%).

Россия твердо удерживает вторую позицию в списке экспортеров оружия - на нашу страну пришлось 20% мирового экспорта, хотя в 2011-2015 гг. было 26%. Сокращение было почти полностью связано с 53-процентным падением экспорта вооружений в Индию. Крупнейшими покупателями российского оружия были Индия, Китай и Алжир. При этом российский экспорт вооружений на Ближний Восток увеличился за пять лет на 64%. Интересно, что половина российского экспорта вооружений пришлась на авиацию - в общей сложности 231 боевой самолет.

США еще более нарастили свою долю в мировом экспорте оружия - 37% против 32% в предыдущую пятилетку. Больше всего Штаты продают оружия Саудовской Аравии, Австралии и Южной Корее.

После США и России идут Франция (8,2%), Германия (5,5%), Китай (5,2%), причем французы увеличили свою долю в 1,5 раза, немцы - на 21%, а Китай даже немного снизил.

Крупнейшими импортерами оружия являются Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия, Китай, Алжир, Южная Корея, Катар, ОАЭ, Пакистан. Саудиты сильно нарастили закупки вооружения, а Индия снизила импорт. При этом половина оружия покупается Индией у России. Главным поставщиком оружия Россия является также для Египта, Китая и Алжира, которые (кроме Китая) резко увеличили закупки оружия в последние годы.

В целом мировая торговля оружием в 2016-2020 гг. не увеличилась по сравнению с предыдущей пятилеткой. Наибольший рост поставок пришелся на Ближний Восток - 25%. В Америку он уменьшился в 1,7 раза.

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Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского оружия

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Теги: оружие, Украина, вооружение, торговля оружием



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