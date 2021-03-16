16 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Политика В России Москва
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

"Так до узников совести договоримся": Володин отказался разбираться в ситуации с преследованием Левченко-младшего

Коммунисты сегодня попытались вынести на рассмотрение Госдумы депутатский запрос на имя Генпрокурора с просьбой расследовать уголовное преследование депутата Иркутского заксобрания Андрея Левченко – сына экс-губернатора региона, коммуниста Сергея Левченко. Депутат Валерий Рашкин, обращаясь к спикеру палаты Вячеславу Володину, назвал Левченко-младшего "политическим заложником", что не очень-то понравилось председателю.

Он отметил, что запрос передадут в комитет ГД по обороне и безопасности, но тот же комитет пока не подтвердил информацию о прошлом заявлении Рашкина, когда он представил список "политически преследуемых" коммунистов.

"Комитет по обороне и безопасности проверил – там данные говорят об обратном. Понятно, что выборы скоро, есть определенная политическая корпоративность. Но о ком мы говорим? Разберутся. Нам надо здесь, в парламенте прекращать наводить тень на плетень. Там половина олигархи, половина те, кто привлекается за бытовуху. Не надо втягивать парламент в эти разборки. Так до узников совести договоримся", - заявил Володин.  

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"Так до узников совести договоримся": Володин отказался разбираться в ситуации с преследованием Левченко-младшего

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Теги: валерий рашкин, андрей левченко, вячеслав володин



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