16 Марта 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Антон Чупрунов (2021) | Фото: vk.com/achuprunov

Тюменского коммуниста могут исключить из партии за участие в форуме депутатов в Москве

Тюменского коммуниста Антона Чупрунова могут исключить из КПРФ за участие в форуме "Муниципальная Россия", который прошел в Москве в минувшие выходные.

Мероприятие проходило в рамках проекта "Объединенные демократы", который курирует "Открытая Россия", деятельность которой признана нежелательной на территории России.

Как сообщила Накануне.RU глава тюменского обкома КПРФ, депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева, инцидент будет рассмотрен на обкоме в ближайшее время - конкретную дату парламентарий не назвала.

"У нас есть своя партия, и мы не должны ездить на какие-то собрания муниципальных депутатов “Открытой России”, которую финансирует Запад. Оставлять этот вопрос без внимания нельзя. Выслушаем, что он скажет. Может быть, он сам хочет выйти из нашей партии", - заявила парламентарий.

Крайняя мера, которую могут принять в отношении Чупрунова - исключение из партии. Также активисту может грозить "строгий выговор".

Напомним, форум "Муниципальная Россия" проходил в Москве 13 марта. Общее число задержанных составило порядка 200 человек, в том числе был задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Экс-главу уральской столицы доставили в ОВД Гольяново. Позже всех задержанных отпустили. В отношении них составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

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Тюменского коммуниста могут исключить из партии за участие в форуме депутатов в Москве

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Теги: КПРФ, партия, форум депутатов, задержания, нежелательная организация, антон чупрунов



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