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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Владимир Жириновский (2020) | Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

Жириновский предложил наградить его госпремией за продвижение вакцинации от коронавируса

Владимир Жириновский предложил представить к госпремиям тех, кто имел отношение к кампании по вакцинации от коронавируса: врачей, разработчиков, популяризаторов.

"В том числе и депутатов, тех, кто уже год на всех каналах трубит, как коронавирус опасен", - заявил лидер ЛДПР, намекнув на себя. Предложение было встречено коллегами Жириновского с улыбками.  

"Коллеги, нам надо, безусловно, поддержать предложение в части тех, кто участвовал в разработке вакцины. В этом, я знаю, идет работа правительства и администрации президента. А депутатов отметят избиратели в ходе избирательной кампании в сентябре", - ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом он согласился с инициативой Жириновского по поводу того, что надо проверить пропаганду и рекламу зарубежного туризма, которые уже начались в стране.  

Депутат Николай Коломейцев попросил вернуть в Думу штатных помощников парламентариев, с ним все согласились. Жириновский, правда, добавил: надо ограничить – "только штатные помощники по Думе пусть ходят и обязательно сделают прививки". Впрочем, от идеи обязательной вакцинации аппарата Госдумы все же отказались.  

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Жириновский предложил наградить его госпремией за продвижение вакцинации от коронавируса

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Теги: владимир жириновский, госдума, вакцинация



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