Алексей Текслер наградил лауреатов премии губернатора в сфере национальной политики

Десять южноуральцев получили премии губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики. Дипломы лауреатов им вручил глава региона Алексей Текслер.

Премия жителям региона присуждена за вклад в укрепление единства российской нации, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия Челябинской области, а также за формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности и чувства гордости за историю России.

Алексей Текслер отметил, что 2020 год был непростым, пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для жителей области. В этот период религиозные и национально-культурные организации сыграли свою позитивную роль, не оставив южноуральцев в трудной жизненной ситуации.

"Несколько месяцев кардинально изменили привычный ход вещей, научили нас жить в режиме самоизоляции, работать, учиться и общаться в дистанционном формате. Для многих это было серьезным испытанием. Но все вместе южноуральцы черпали силу в сплоченности, традициях взаимопомощи, в мудрости прошлых и нынешних поколений. Свою позитивную роль в этот период сыграли религиозные и национально-культурные организации. Это и моральная, духовная поддержка, и материальная помощь нуждающимся. Никто не оставил своих земляков и единоверцев в трудной жизненной ситуации", – подчеркнул он.

"Господь судил нам – людям разных народов и вер – жить на одной земле. А значит, мы призваны беречь дружбу и мир. Эта премия поощряет тех, кто укрепляет этот мир и каждый день совершает добрые дела. Надеюсь, и в дальнейшем каждый из вас будет трудиться на благо России и родного Урала», – отметил митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, премия губернатора Челябинской области в сфере национальной политики была учреждена в 2019 году. Если в первый год было 67 соискателей, то по итогам 2020 года комиссия рассматривала 81 претендента. Лауреатами премии в 2020 году стали десять человек.

Одним из лауреатов стал настоятель храма, руководитель благотворительного центра "Берег" иерей Владимир Панарин.

"Я расцениваю эту награду в первую очередь как высокую оценку деятельности центра “Берег”, который мы с единомышленниками создали 8 лет назад, чтобы помогать беременным женщинами и одиноким мамам, оказавшимся в тяжелом положении. За восемь лет помощь была оказана более чем пяти тысячам человек. Наша работа не раз получала высокую оценку и на федеральном уровне: мы трижды выигрывали президентский грант", – рассказал он.

Также были награждены председатель правления Челябинской областной общественной организации "Русский культурный центр" Петр Акимов, член Совета Челябинской областной общественной организации – Ассоциации национально-культурных объединений "Ассамблея народов Челябинской области" Луиза Алмаева, заведующий центром этноистории Института истории и археологии Уральского отделения РАН, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Этнография народов Южного Урала" ЮУрГГПУ Ирек Атнагулов, научный руководитель Троицкого регионального казачьего культурного Центра "Родник" Рауф Гизатуллин, председатель правления Челябинской областной общественной организации "Азербайджанский культурный центр "ОЗАН" Рафаил Кулиев, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз армян России" в Челябинской области, председатель Челябинской областной общественной организации "Армянский культурный центр" Гагик Мхитарян, директор учреждения культуры "Петровская сельская централизованная клубная система" Красноармейского района Елена Фаст, имам-хатыб местной мусульманской религиозной организации Махалля-мечети № 1123 Сатки Динислам Шамсутдинов и научный консультант Ассоциации национально-культурных объединений "Ассамблея народов Челябинской области" Эльвина Ягнакова.