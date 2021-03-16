В Тюменской области в этом году откроют семь новых школ

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прямой эфир, посвященный строительству школ в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время эфира глава региона обозначил планы по строительству школ в области. В частности, в этом году начнется разработка проектной документации на строительство школы в Плеханово на 1500 учебных мест. Также Моор принял решение выделить деньги на строительство школы в Новопатрушево на 1200 мест. В этом году будет проведен конкурс, выбран подрядчик, а уже потом начнется строительство. А вот в микрорайоне "Тура" строительство школы на 1500 учебных мест начнется уже в этом году. Все три здания планируется сдать в эксплуатацию к сентябрю 2023 года.

1 сентября 2022 г. откроет свои двери школа на 360 мест в поселке Богадинский. Средства на ее возведение уже выделены.

В этом году в регионе будут открыты семь новых школ: в районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева на 1200 мест; в районе жилищного комплекса "Звездный городок" на 1200 мест; в селе Уват на 360 мест; в деревне Хмелева на 60 мест. А также школы с дошкольными отделениями: в селе Заводопетровское Ялуторовского района на 36 мест; в поселке Курья Вагайского района – на 34 места; в деревне Индери Вагайского района – и на 24 места.

Кроме того, губернатор прокомментировал и ход строительства детских садов. В этом году начнется строительство детских садов в Антипино – на 318 мест, в Березняковском – на 360 мест, в Ямальском-2 – на 550 мест. Окончание строительства запланировано на 2023 год.