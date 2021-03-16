Из "Слуги народа" выгнали депутата, на которого указал Минфин США

Депутат Рады Александр Дубинский исключен из партии "Слуга народа" и лишен должности главы Киевской областной партийной организации.

Как сообщало Накануне.RU, недавно США ввели против Дубинского санкции под предлогом "вмешательства в выборы". И президент Владимир Зеленский вместо защиты депутата из своей же партии или хотя бы разбирательства призвал его уйти. Вскоре он был исключен из фракции на основании одних лишь подозрений американского Минфина.

Особенность в том, что Дубинский был выбран в Раду как мажоритарщик от Киевской области. И он обратился к Зеленскому: тот действительно приказал зачистить Киевскую парторганизацию от тех, за кого голосовали избиратели? Ведь он проходил не по партийным спискам, а получил голоса избирателей своего округа, которые голосовали лично за Дубинского как представителя "Слуги народа".

"Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением на Украине монархического строя!" - написал Дубинский.

Он заявил, что "Слуга народа" стала партией "Слуга аферистов и мошенников".

Интересно, что еще накануне телеграм-каналы сообщали, что Зеленскому передали из США, чтобы тот начал более активно отодвигать олигарха Игоря Коломойского от власти и, в частности, расправился с Дубинским, который будто бы является его человеком. "Резидент" пишет, что сценарий конфликта с Коломойским у Зеленского уже есть. Его активы на Украине могут быть арестованы, а против медиаимперии олигарха могут быть введены санкции. Однако в офисе президента надеются на компромисс, который устроит и Запад, и олигарха. Но согласится ли Вашингтон?