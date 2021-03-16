16 Марта 2021
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Арина Новосельская (2021) | Фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Аксенов решил не наказывать министра культуры за мат на совещании

Глава Крыма Сергей Аксенов не будет наказывать за нецензурную брань министра культуры республики Арины Новосельской на онлайн-совещании, хотя считает это неприемлемым.

"Плохо, что министр культуры такие слова знает, по крайней мере, публично - 100% неприемлемо. Но за случайные вещи, когда техника переключается, не считаю нужным наказывать", - цитирует Аксенова "Интерфакс".

"Надо внимательней смотреть за техникой. Если бы она кому-то это говорила...", - добавил глава Крыма.

Напомним, министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфире. Как пояснила сама Новосельская, во время селекторного совещания по видеосвязи у нее "отключилась машина".

Фраза "*** твою мать. Поставили как обезьяне" раздалась сразу после замечания главы Крыма Сергея Аксенова по нарушениям дедлайна проектов, на что тот среагировал соответствующе. Губернатор сказал Новосельской успокоиться, а курирующему минкульт вице-премьеру Михаилу Назарову поручил провести служебное расследование.

Сама министр культуры сразу же извинилась перед коллегами, объяснив вспыльчивость неработающей техникой.

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Аксенов решил не наказывать министра культуры за мат на совещании

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Теги: крым, министр культуры, мат, арина новосельская



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