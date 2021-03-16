Аксенов решил не наказывать министра культуры за мат на совещании

Глава Крыма Сергей Аксенов не будет наказывать за нецензурную брань министра культуры республики Арины Новосельской на онлайн-совещании, хотя считает это неприемлемым.

"Плохо, что министр культуры такие слова знает, по крайней мере, публично - 100% неприемлемо. Но за случайные вещи, когда техника переключается, не считаю нужным наказывать", - цитирует Аксенова "Интерфакс".

"Надо внимательней смотреть за техникой. Если бы она кому-то это говорила...", - добавил глава Крыма.

Напомним, министр культуры Крыма выругалась матом в прямом эфире. Как пояснила сама Новосельская, во время селекторного совещания по видеосвязи у нее "отключилась машина".

Фраза "*** твою мать. Поставили как обезьяне" раздалась сразу после замечания главы Крыма Сергея Аксенова по нарушениям дедлайна проектов, на что тот среагировал соответствующе. Губернатор сказал Новосельской успокоиться, а курирующему минкульт вице-премьеру Михаилу Назарову поручил провести служебное расследование.

Сама министр культуры сразу же извинилась перед коллегами, объяснив вспыльчивость неработающей техникой.