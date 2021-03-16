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проект Дальневосточный гектар, Дальний восток, люди, огород (2016) | Фото: vladnews.ru

На дальневосточных гектарах предлагают создать базу тиктокеров

Больше всего резидентов дальневосточных гектаров предпочитает заниматься сельским хозяйством – их 40%. Чаще всего это садово-огородные проекты, пасеки и переработка меда. Впрочем, еще 38% - почти столько же – выбрали гектар для строительства собственного дома. Также развиваются сфера развлечений и рекреация, предлагали даже создать на гектаре базу тиктокеров, рассказал на пресс-конференции в рамках онлайн-форума "ProДФО" глава Миндальвостокразвития России Алексей Чекунков. "Я не знаю, кто это такие [тиктокеры], но проект интересный, гектар привлекает много креативных проектов", - отметил министр.

Он также рассказал о развитии программы. Помимо обсуждавшегося вчера у премьер-министра Мишустина второго гектара для тех, кто успешно освоил первый, рассматривается возможность совмещения двух программ – выдачи дальневосточной ипотеки под залог дальневосточного гектара. Другое направление – обеспечение инфраструктурой скоплений поселений и предприятий гектаров, так как кое-где из них сформировались целые городки и поселки. Планируется начать подводить в такие поселения инфраструктуру с 2025 года, на эти цели будет выделено более 7 млрд руб. В Хабаровском крае уже разрабатывается пилотный проект с одним из поселений.

Также Чекунков рассказал о будущем арктического гектара. У него будут некоторые особенности, хотя в целом условия получения не будут отличаться от дальневосточного. Но в Арктике регионы сами будут предоставлять территории под разбивку на гектары, также в этой зоне, вероятно, сельское хозяйство окажется не в приоритете, а проекты больше будут ориентированы на туризм и рекреацию.

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На дальневосточных гектарах предлагают создать базу тиктокеров

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Теги: дальневосточный гектар, дальневосточная ипотека, арктический гектар, алексей чекунков



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