Депутаты Воронежской думы обеспокоены судьбой зеленых городских территорий и проблемами отлова бродячих животных

Депутаты Воронежской городской думы разбирались с ситуацией по территориям озеленения в областном центре, передает корреспондент Накануне.RU. В ходе заседания постоянной комиссии думы по экологии и природопользованию были рассмотрены в частности вопросы постановки на кадастровый учет озелененных территорий, включенных в перечень и классификацию зеленых зон общего пользования в соответствии с постановлением городской администрации от 1 апреля 2003 года №669 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа».

Специалисты мэрии ознакомили с утвержденным перечнем зеленых территорий города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, основная часть границ 413 участков озелененных территорий, учтена в ЕГРН. При этом, две территории – лесопарки «Тенистый» и «Гармония» – являются землями лесного фонда. 27 участков входят в состав иных земельных участков, в отношении которых уже осуществлен кадастровый учет.

А 34 территории кадастровый учет не прошли. Отметим, что часть из них фактически утратила статус озелененных территорий. И именно в отношении этих участков воронежские депутаты - члены постоянной комиссии по экологии и природопользованию высказали серьезную обеспокоенность.

Председатель постоянной комиссии Константин Ашифин потребовал представить на рассмотрение депутатов проект ПЗЗ с нанесенными территориями, полный перечень зеленых участков, включая и утратившие статус озелененных территорий, а также подробную информацию по каждому объекту, указанному в постановлении №669.

По итогам обсуждения депутаты решили провести специальное расширенное заседание постоянной комиссии. Причем, Константин Ашифин предложил пригласить к участию в нем всех депутатов, заинтересованных в сохранении зеленых территорий на своих избирательных округах.

Еще одним вопросом заседания комиссии стало обсуждение информации по ситуации с животными без владельцев на территории городского округа. Докладывала и.о. руководителя управления экологии администрации Галина Воробьева.

По ее словам, в 2020 году жители Воронежа регулярно обращались с просьбами об отлове безнадзорных животных, всего было отловлено более тысячи особей. 42 из них обрели хозяев, остальных стерилизовали и чипировали. Мэрия Воронежа сотрудничала в минувшем году с 3 частными приютами для животных и инициировала обращение в департамент экономического развития Воронежской области с предложением включить приюты для животных в перечень социально-значимых объектов.

"Проблема безнадзорных животных существовала всегда, - отметил Константин Ашифин. – Мы много лет по этому вопросу работаем с чиновниками - и по финансированию, и по отлову, и по содержанию животных. Всё-таки добились того, что сегодня выделены средства на проектирование муниципального приюта. Его строительство серьёзно улучшит ситуацию с безнадзорными животными в городе. Согласно федеральным нормам и международным канонам, эвтаназия запрещена. Сейчас собак отлавливают, осматривают, лечат, стерилизуют, что существенно снижает уровень агрессивности, чипируют и дальше выпускают в естественную среду. Сегодня на комиссии был поднят вопрос о том, что для этого выделяется недостаточно средств. В прошлом году поступило более 3000 заявок на отлов безнадзорных животных, а финансирование – только на тысячу. Мы будем добиваться большего финансирования этого направления".

В 2021 году администрация города Воронежа планирует создание муниципального приюта для безнадзорных животных. Он будет расположен по адресу - улица Балашовская, 29/1. Под проект отведен участков размером 14,5 га. Уже проводится конкурс на проектирование, заявились 4 претендента, итоги станут известны 24 марта. Галина Воробьева отметила, что теперь необходимо проработать вопрос с выделением средств на содержание, стерилизацию и медицинскую помощь безнадзорным животным.