16 Марта 2021
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Наука и техника Дальневосточный ФО В России
мост, остров Русский (2012) | Фото:primorsky.ru

"Обсуждения велись": стали известны подробности возможного появления федеральной территории на острове Русский

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что обсуждения по созданию на острове Русский (Владивосток) федеральной территории наподобие "Сириуса" в Сочи велись. Но пока решено развивать кластер с существующими параметрами.

"Постановлением правительства создан инновационный научно-технический центр. Это еще не федеральная территория, но шаг к ней. ДВФУ можно сравнить с "Сириусом". Это может быть перезапуском Академгородка в Новосибирске, хочется создать такой же "двигатель" новых технологий, международного сотрудничества и т.д. До 24 года там должны появиться 100 резидентов", - заявил Чекунков на пресс-конференции в рамках онлайн-форума "ProДФО".

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"Обсуждения велись": стали известны подробности возможного появления федеральной территории на острове Русский

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Теги: федеральная территория, остров русский, академгородок



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