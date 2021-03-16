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Экономика Дальневосточный ФО
строительство новостройка (2012) | Фото: Накануне.ru

В Магадане за год построили 9 тыс. кв. м жилья – это один жилой дом

Темпы строительства жилья на Дальнем Востоке, несмотря на наличие дальневосточной ипотеки под низкий процент, отстают от среднероссийских. Впрочем, и цены за последнее время в регионе выросли меньше, чем в целом по стране, об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках онлайн-форума "ProДФО".

По словам Чекункова, за год в Магадане было построено только 9 тыс. кв. м жилья – это одно здание. На Чукотке ситуация примерно такая же. Министр видит решение в увеличении объемов строительства, которые надо соблюдать и по федеральным программам. Так, к 2024 году ДФО должен увеличить ввод жилья в полтора раза, также необходимо расселить 1,8 млн кв. м аварийного жилья.

При этом создавать под эти цели госкорпорацию, которая бы продавала жилье по заниженным ценам, в министерстве не видят смысла: строительные материалы этой корпорации никто не продаст ниже рыночной стоимости. "Себестоимость строительства на Дальнем Востоке выше на 20-30%, чем в остальной России. Брать надо объемами строительства", - отметил Чекунков.

Также он рассказал, что пока не планируется менять условия дальневосточной ипотеки, например, снижать возрастной ценз в 35 лет. Чекунков отметил, что если на федеральном уровне молодежью будут признаны люди старше 35 лет – изменения будут внесены во все программы, где обозначен возраст молодежи.

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В Магадане за год построили 9 тыс. кв. м жилья – это один жилой дом

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Теги: строительство, дальневосточная ипотека, алексей чекунков



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