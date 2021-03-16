Младенческая смертность в России достигла исторического минимума - Мурашко

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он отметил, что по итогам года она опустилась до 4,5 промилле. То есть из 1000 новорожденных в первый год жизни умирают 4,5 ребенка. В 2019 году было 4,9 промилле.

Всего в 2020 году в России умерли 6455 младенцев до 1 года. Это на 882 смерти меньше, чем годом ранее. При этом рождаемость снизилась на 45 тысяч. То есть общий спад рождаемости примерно в 50 раз превышает "выигрыш" от снижения младенческой смертности.

За последние пять лет число смертей младенцев до года сократилось вдвое, или на 6 тысяч. Однако падение рождаемости превысило 500 тысяч - почти в 100 раз больше. Это полностью обесценивает значимость снижения младенческой смертности для демографии.

Кроме того, младенческая смертность не оказывает никакого влияния на демографию по причине своей малости. Она перестала быть значимым демографическим фактором еще при СССР и относится не к демографии, а к здравоохранению. Ее дальнейшее снижение - это максимум несколько сотен жизней младенцев (что само по себе хорошо), но на фоне сокращения рождаемости на десятки тысяч.

Отметим, что по регионам уровень младенческой смертности сильно различается. Наибольшая она на Чукотке - 15 на 1000 родившихся живыми. Иными словами, до года умирают 1,5% родившихся, что связано с труднодоступностью медпомощи. А вот на втором месте Костромская область - 7,5. Далее идут Республика Алтай, Hенецкий АО, Дагестан, Курганская область, Иркутская область, Еврейская автономная область, Смоленская область. Наименьшая младенческой смертность (до 3) в таких регионах: Чувашия, Коми, Калужская область, Калмыкия, Мордовия. Даже не считая Чукотки, уровень младенческой смертности по регионам различается в три раза.