"Нет зарубежным счетам и прописке". В ЗакСО приняли изменения требований к губернатору

Депутаты регионального заксобрания рассмотрели проект закона "О внесении изменений в Устав Свердловской области". Ранее изменения в соответствии с поправками, принятыми в Конституцию, были рассмотрены рабочей группой и приняты комиссией, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона предусматривает:

– Приоритет национального права над решением межгосударственных органов и формирование единой системы публичной власти, включающей в себя органы государственной власти и местного самоуправления;

– Исключение из компетенции губернатора и ЗакСО полномочий по согласованию представлений о назначении на должность прокурора Свердловской области;

– Наименование членов совета федерации в соответствии с законодательством. С момента вступления закона в силу, они будут называться сенаторами;

– Требования к губернатору. Им должен быть человек не моложе 30 лет, и не имеющий прописки и счетов за границей.

– Вопрос о ликвидации с 1 января 2023 г. уставного суда.

Как рассказала председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, на этом изменения в уставе не заканчиваются. Остальные вопросы будут рассмотрены позже, поскольку требуют более тщательной проработки.

"Будем дальше в связи с принятием и конституционных, и федеральных законов продолжать работать над уставом. Нам еще предстоит рассмотреть по предметам совместного ведения: либо изменения, либо уточнение устава в области образования, здравоохранения, культуры, экологии и других вопросов. То, что мы достаточно глобально рассмотрели, говорит о том, что мы не торопились принять, а очень серьезно поработали над изменением в устав. Участвовали ведущие юристы института регионального законодательства, Павел Крашенинников. И достаточно серьезные предложения были высказаны. Я считаю, что эти поправки абсолютно выверены и соответствуют требованию времени", - заключила Бабушкина.