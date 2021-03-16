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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: newbur.ru

Следствие установило новые эпизоды взяток ямальских чиновников

В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего и.о. главы департамента имущественных отношений Ямала Андрея Кудрявцева и главы окружной Кадастровой палаты Максима Сартасова о взяточничестве были выявлены дополнительные эпизоды получения взяток. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным следствия, с 2017 по 2019 г. экс-руководитель Госстройнадзора Павел Кузнецов, действующий в интересах коммерческой организации, через двух посредников передал Андрею Кудрявцеву и Максиму Сартасову взятку в размере 8 млн руб.

"Денежные средства предназначались взяткополучателям за осуществление ими действий, входящих в их должностные полномочия, а также за способствование ими в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя и внесению сведений в единый государственный реестр недвижимости земельного участка. Посредники в качестве вознаграждения за труд получили от взяткодателя 2,5 млн рублей, разделив их между собой", - говорится в сообщении.

По данному эпизоду в отношении чиновников были возбуждены уголовные дела по статье получение взятки в особо крупном размере. В отношении двух посредников – мужчины, 1986 года рождения и женщины, 1977 года рождения, возбуждены уголовные дела по статье посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Напомним, ранее в отношении экс-чиновников были возбуждены уголовные дела статье получение взятки должностным лицом в особо крупном размере за период 2016-2018 г. Кудрявцеву было предъявлено обвинение во взяточничестве. После этого он потерял свой пост и.о. главы департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с утратой доверия. Интерес правоохранителей Кудрявцев привлек еще во время работы в Росреестре. Вместе с ним под подозрение в коррупции попали руководитель Кадастровой палаты, и.о. главы ямальского управления Росреестра и еще семь человек. Двое из них, главы компаний, подозреваются в том, что дали крупную взятку, другие пятеро – в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, действовавшая на территории Курганской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ямала ОПГ через посредников получала взятки от руководителей коммерческих организаций за "решение вопросов" по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, снижении кадастровой стоимости.

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Следствие установило новые эпизоды взяток ямальских чиновников

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Теги: Павел Кузнецов, Андрей Кудрявцев, обыск, уголовное дело, взятка, посредничество, арест



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