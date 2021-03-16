ТМК объявила о завершении покупки контрольного пакета акций ЧТПЗ

"Трубная металлургическая компания" объявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ" у контролирующего акционера Андрея Комарова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, в периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Как уточнили в компании, нефтесервисный дивизион ГК "Римера" в периметр сделки не вошел. Владельцам оставшихся 13,46% акций будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

Отмечается, что финансовыми консультантами ТМК выступили J.P. Morgan, Альфа-Банк и Московский Кредитный Банк, юридическим консультантом – Latham&Watkins, а консультантом по налоговым и финансовым вопросам – PWC. Со стороны Комарова финансовым консультантом сделки выступил CitiBank, а в качестве юридического советника – международная юридическая фирма Dentons.

Ранее стало известно, что затраты ТМК после сделки по покупке ЧТПЗ не превысят $300 млн в 2021 году.