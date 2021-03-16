16 Марта 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России за сутки COVID-19 выявили еще у 9 393 человек

За последние сутки в России выявлено 9 393 случая COVID-19, сообщил оперативный штаб.

В Москве зафиксированы 1 533 случая заражения, в Петербурге - 916 случаев.

Также за сутки зафиксировано 443 летальных исхода, выписано 10 644 человека.

За весь период в России от коронавируса скончалось 92 937 человек, выздоровело - 4 014 220.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 4 409 438 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее в Минздраве сообщили, что популяционный иммунитет к COVID-19 может сформироваться у россиян в первом полугодии текущего года.

По оценкам вице-премьера правительства ТатьяныГоликовой, коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян выработается к августу этого года, если вакцинация продолжится текущими темпами и не встретит острого сопротивления.

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В России за сутки COVID-19 выявили еще у 9 393 человек

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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