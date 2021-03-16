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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Политика Свердловская область
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх (2016) | Фото:

Депутат ЗакСО попросил свердловского бизнес-омбудсмена покинуть пост

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Андрей Гориславцев попросил Елену Артюх покинуть пост уполномоченного по защите правам предпринимателей в Свердловской области. По его словам, Артюх не справляется со своей работой, поднимая лишь мелкие и неострые вопросы.

"Будучи юристом, вы совершенно не обращаете внимания на нарушения, обращения людей, которые происходят. Фальсификация оперативно-розыскной деятельности, фальсификация уголовных дел в отношении предпринимателей, проведение специальных операций с помощью спецназа. Даже привлекают службу "Альфа" ФСБ против предпринимателей, что еще 10-15 лет назад было просто немыслимо. Сейчас это уже правило. Спокойно приходят на заводы, предприятия и проводят там спецоперации, что, конечно, не соответствует тому, для чего создавались эти подразделения", - заявил Гориславцев.

По словам депутата, все то время, которое работала Артюх, он ожидал от нее слова, равноценные заявлению главы ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. При назначении начальника управления УБЭП и противодействия коррупции, Мешков сказал, что основная задача подразделения – это решение проблемы коррупции внутри ведомства. "К сожалению, от вас таких слов я ожидал, но не услышал".

Он также отметил, что за период, в том числе и деятельности Елены Артюх, к уголовной ответственности за коррупционное преступление был привлечен целый ряд высокопоставленный руководителей правоохранительных органов. Среди них: начальник полиции УВД (уже отбывает наказание), начальник полиции УВД Екатеринбурга, начальник УБЭП и противодействия коррупции Екатеринбурга, замначальника СКР Свердловской области, заместитель прокурора Свердловской области.

"Все упомянутые лица, а некоторым при их выступлении мы хлопали, некоторые вставали, когда они заходили в зал, пойманы с поличным, дали признательные показания и все до одного брали взятки именно с предпринимателей, участвовали в коммерческих разборках и мы, к сожалению, узнаем об этих громких задержаниях не из ваших расследований, а из интернета и СМИ. Прошу вас принципиальней и жестче защищать производственников и предпринимателей. Я вторично у вас это прошу. Если у вас не хватает смелости бороться с преступниками под масками правоохранительных органов, освободите свое место для другого кандидата. Цена вопроса вашей деятельности, в том числе и нашей, ведь я знаю, на многих присутствующих нападали и были проблемы, это экономическое развитие нашего региона, развитие целой отрасли малого и среднего предпринимательства, а значит десятка тысяч людей, работающих в этой сфере", - заключил Гориславцев.

Елена Артюх стала согласованным кандидатом на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в октябре 2012 г., а с февраля 2013 начала свою деятельность в качестве омбудсмена на общественных началах. 11 марта 2014 г. была впервые назначена Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области, а в 2019 г. - назначена на второй срок.

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Депутат ЗакСО попросил свердловского бизнес-омбудсмена покинуть пост

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Теги: ЗакСО, Артюх, Гориславцев, отставка, критика, предприниматели, коррупция



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