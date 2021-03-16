16 Марта 2021
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II Градостроительный форум-выставка Тюменской области (2021) | Фото: Накануне.RU

"Сохраним матушку Россию". В Тюмени подвели итоги строительного года

В Тюмени на пленарной сессии II Градостроительного форума обсудили итоги отрасли в 2020 г. Вице-спикер тюменской облдумы Виктор Рейн отметил, что "если мы сохраняем деревню, что можно говорить о развитии матушки России", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Рейн особо отметил развитие агломераций. Нужны новые программы развития сельских территорий. Один из банков подготовил специальную ипотеку. Замглавы Тюмени Владимир Третьяков сказал, что следует говорить о росте агломераций.

"Уникальное качество Тюмени - документы о развитии города. В 2020 г. мы вводили социокультурные обекты. За внебюджетный счёт мы расселяем аварийное жильё. В рамках программы "100 городских лидеров" делаем парк "Алебашево". Город будет экономически привлекательным", - сказал Третьяков.

В 2020 продано на 35% квартир больше, чем в 2019 г. Сейчас на рынке затишье, однако идут разговоры о продлении льготной ипотеки и других программ.

"Приведу несколько цифр. Обратились 1,8 млн заявителей. За регистрацией обратились 472 тыс. человек. В целом, с 2019 г. сильно ничего не поменялось. Поставили на учёт 76 многоквартирных домов", - сказал замглавы областного управления Росреестра Вячеслав Санников.

Ушедший год показал, что растёт (на 38%) спрос на электронные услуги. В ушедшем году зарегистрировано 75,9 тыс. ипотечных сделок (рост на 15% по сравнению с 2019). Документы легко оформить в Кадастровой палате - сокращены сроки получения документов.

"Архитектура влияет на нашу жизнь каждый день. Соогласования внешнего облика зданий нет, однако девелоперы понимают, что хорошее здание лучше продаётся", - сказал глава областного отделения Союза архитекторов РФ Андрей Табанаков.

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"Сохраним матушку Россию". В Тюмени подвели итоги строительного года

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Теги: градостроительный форум, тюмень



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