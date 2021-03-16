Названы районы Тюмени, которых может коснуться "реновация"

Тюмень стала одним из первых городов России, которых коснется региональный вариант московской "реновации". Правительство Тюменской области поддержало закон о комплексном развитии территорий, принятый в Госдуме в конце прошлого года. Тогда глава региона Александр Моор заявил о 300 домах 1958-67 гг. постройки с "высокой степенью износа", которые, вероятно, пойдут под снос и освободят место новому жилью. Сегодня заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов назвал несколько районов, которые "зачистят" для новой застройки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если раньше это было разрозненное развитие территорий, то сегодня это объединено в один комплекс развития территорий разных направлений. В том числе есть и комплексное развитие застроенных жильем территорий", — пояснил заместитель губернатора Сергей Шустов.

В основном под снос пойдут панельные дома, уточнил чиновник. "В городе изначально у нас определено несколько территорий, разных территорий — и там, где у нас частные дома, и там, где смешанная — и жилая и нежилая застройка, есть и территории, где у нас находятся дома 1950-70 гг. постройки. Это в основном панельное домостроение, которое тоже уже изживает свой срок", — рассказал Сергей Шустов корреспонденту Накануне.RU на Градостроительном форуме-выставке.

В Тюменской области пока не принят закон о комплексной застройке. Сейчас правительство области готовит проекты и распоряжения, чтобы приступить к старту программы. "Мы почти еженедельно в рабочем режиме совещаемся, чтобы грамотно распределить обязанности. Мы хотим, чтобы это развивалось не только в Тюмени но, по крайней мере, в городе Тобольске, там тоже есть такие дома, которые требуют того, чтобы их заменили", — добавил чиновник.

За первый-второй квартал 2021 г. документы будут утверждены, и правительство области начнет переговоры с инвесторами. Особых предпочтений в застройщиках у властей нет.

"Совместно с застройщиками начнем отрабатывать интересующие их территории. Конкретно пул застройщиков мы не определяли, но у нас их не так много в городе Тюмени, поэтому мы будем общаться абсолютно со всеми застройщиками. Это должна быть их инициатива, их инвестиционные возможности", — подчернкнул Шустов.

Бюджетные средства также будут участвовать в комплексной застройке, но большая часть вложений — деньги инвесторов.

"Большая часть территорий должна быть зачищена за счет средств инвесторов. Да, здесь бюджет будет участвовать, но бюджет не безразмерный, хотелось бы с минимальным участием бюджета либо муниципального, либо области, но все-таки помочь нашим застройщикам-инвесторам сделать ту территорию, которую они выберут, с минимальной рентабельностью, но чтобы все-таки там появились новые красивые жилые дома", — заявил замгубернатора.

Основной критерий попадания под "реновацию" — степень износа дома, а не его возраст. Дом может быть как многоквартирным, так и частным. "Есть многоквартирные дома, которые уже подходят к своему сроку, у них высокая степень износа, когда их уже можно признавать аварийными, есть частный сектор, где нет соответствующей коммуникационной инфраструктуры. Дома могут быть и более свежего года постройки (чем 1950-70 гг., - прим. ред), но в зависимости от того, как объект эксплуатировался, он может быть в плохом состоянии. У нас есть примеры домов, которым по 10-15 лет, но они в таком страшном состоянии, что приходится принимать меры по отселению граждан", — добавил Шустов.

Замгубернатора назвал несколько районов, которых коснется комплексное развитие: Заречная часть Тюмень, Лесобаза, центральная и южная части города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области, в Тюмени более 300 многоквартирных домов, построенных в период с 1957 по 1968 гг. "с высоким уровнем износа, требующих серьезных затрат по их содержанию". Их архитектурный облик и функциональное назначение существенно устарели, утверждают областные власти.

"Отдельные дома строились в советское время хозяйственным способом, при отсутствии должного контроля. С учетом обветшания эти дома могут представлять угрозу жизни проживающим в них людям. У нас уже был опыт введения режима ЧС и оперативного расселения подобных домов из-за возможности их обрушения. Данные мероприятия повлекли существенные непредвиденные расходы бюджета, ведь речь идет о сотнях миллионов рублей. В настоящее время такие средства изыскать будет сложно", — заявил Александр Моор.

Напомним, в конце декабря 2020 г. Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий, который подразумевает обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций. Региональные власти смогут решать, какие районы следует "зачистить" под новые дома. Критерии износа объектов определит местное законодательство.