Мурашко заявил о подорожании жизненно важных лекарств

Цены на лекарстве из перечня жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) выросли на 4,9% в 2020 году, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он добавил, что при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%, передает РИА Новости.

Ранее в ФАС заявляли о намерении индексировать предельные цены на дешевые ЖНВЛП, поскольку иначе они просто исчезнут из продажи – компаниям очень не выгодно производить дешевые лекарства.

В ноябре служба увеличила предельную отпускную цену на два онкопрепарата из перечня ЖНВЛП. Отмечалось, что стоимость ломустина может вырасти в десять раз, азатиоприна – вдвое.