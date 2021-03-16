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Экономика В России
Тюмень новостройки (2013) | Фото: Накануне.RU

Названы регионы России с самыми доступными новостройками и вторичкой

Эксперты назвали регионы с самыми доступными новостройками, а также вторичным жильем.

Для расчетов аналитики "ДомКлик" ("дочка" Сбера) взяли квартиру площадью 45 кв. м, анализировали объявления, размещенные на платформе.

Оказалось, что самая дешевая вторичка в Ингушетии – там такую квартиру в среднем можно купить за один миллион рублей. Новостройки дешевле всего в Курганской области, там квартира такой площади будет стоить около 1,7 млн руб., пишет РБК-Недвижимость.

Также недорогие квартиры от собственника (от 1,7 млн руб.) можно купить во Владимирской и Курганской областях, от 1,8 млн руб. квартира обойдется в Калмыкии и Марий Эл. Также в десятку регионов с самыми низкими ценами на вторичное жилье вошли Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкарская Республика.

На рынке новостроек по доступности лидируют также Оренбургская, Ивановская, Псковская и Саратовская области (стоимость квартиры от 1,74-1,96 млн руб.), в лидерах также Адыгея, Смоленщина, Ставрополье, Чувашия и Брянская область (2-2,1 млн руб.).

 

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Названы регионы России с самыми доступными новостройками и вторичкой

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Теги: цены на жилье, регионы, новостройки, вторичка



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