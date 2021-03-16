В Тюмени открылся II Градостроительный форум

В Тюмени открылся II Градостроительный форум. Власти отметили, что важны для жителей комфортная городская среда, а город будут развивать профессионалы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы понимаем планы. Комфортная городская среда, транспорт. Глобальные задачи - комплексное развитие территории, в т.ч. малоэтажное строительство", - сказал замгубернатора Сергей Шустов.

Власти отмечают, что важно, какие профессионалы будут развивать город, то есть на форуме будет, о чём поговорить. Пандемия показала, что вырос интерес к загородному строительству.

"Пришла весна, новые ожидания. Строительная отрасль - локомотив развития области. Перед нами стоят амбициозные задачи. Нужно максимально приблизиться к покупателю", - сказал зампред областной думы Виктор Рейн.

В форуме участвуют 52 компании. В основном, из УрФО. "На форуме мы проведём широкое обсуждение темы с профсообществами. Мы не просто обустраиваем пространства, а рассматриваем это в контексте застраивания территорий. Важен комплексный подход", - сказал замглавы Тюмени Владимир Третьяков.

Вице-губернатор Сергей Шустов отметил, что задачи форума - обсудить ситуацию.

"Речь идёт о перспективах, которыми мы планируем заняться, чтобы понять в правильном ли направлении мы движемся, и получить обратную реакцию от участников встреч и ,может, подкорректировать наши планы и походы", - сказал Шустов.