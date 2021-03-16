16 Марта 2021
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Политика Свердловская область
Общежития деревни Всемирных студенческих игр (Универсиады) (2021) | Фото: Накануне.RU

Высокинский возглавил рабочую группу по "реновации" в Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий. Как передает корреспондент Накануне.RU, документ опубликован на портале правовой информации региона.
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Руководителем рабочей группы стал первый заместитель губернатора, экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Его заместителями назначены замгубернатора Сергей Швиндт и министр строительства Свердловской области Михаил Волков. Секретарем рабочей группы будет сотрудник регионального минстроя Дарья Смирнягина.

Всего в состав группы вошли 16 человек, среди которых представители различных министерств и ведомств.

Напомним, 4 марта на заседании правительства Свердловской области был одобрен законопроект о комплексном развитии территорий. Планируется, что новый механизм позволит освободиться от физически устаревшего жилого фонда.

На прошлой неделе были названы первые районы Екатеринбурга, которые может затронуть "реновация".

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Высокинский возглавил рабочую группу по "реновации" в Свердловской области

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Теги: Высокинский, реновация, группа, Свердловская область



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