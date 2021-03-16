Институт чистых и прикладных знаний доказал связь вакцинации со смертностью в США

Американский Институт чистых и прикладных знаний (Institute for Pure and Applied Knowledge) опубликовал статистические данные о зарегистрированных смертях после вакцинации в виде графика, который показывает, что большинство смертей наступили в первые два дня после прививки (презентация доступна в Power Point).

Исследование опирается на статистику федеральной базы данных США о вакцинации VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) по 11 марта. Доказательство связи между вакцинацией и смертями выполнено следующим образом. Рассматривался 30-дневный интервал после прививки. Если бы связи не было, то смерти распределялись бы равномерно - по 3,5% происходили бы каждый день, а отклонения носили бы характер случайных флуктуаций.

Однако на графике видно, что сразу после прививки (нулевой день) произошли 18% всех смертей, на первый день - 22%. После этого наблюдается быстрый спад с постепенным убыванием. И на основании известного в статистике критерия Пирсона гипотеза о равномерном распределении смертей во времени опровергается.

Отмечается, что после этого заявления об отсутствии достоверной связи между вакцинацией и смертностью несостоятельны .

Такое же распределение было построено для анафилактических шоков. Выяснилось, что 80% из них произошли в течение суток после прививки. В первый день - еще 8%, а в последующие дни их число быстро убывает почти до нуля.

Общее число умерших после вакцинации превышает 1,6 тыс. При этом VAERS - это пассивная система наблюдения, которая опирается на добровольно представленные отчеты отдельных специалистов. Поэтому реальные данные могут быть значительно хуже.

Теоретически можно допустить, что смертей значительно больше и это может изменить распределение смертей по времени в сторону большей равномерности. Однако для этого требуется такое количество смертей, что сама гипотеза о равномерности уже не имеет смысла.

На сайте Института сказано, что он проводит и поддерживает объективные исследования без цели получения прибыли.