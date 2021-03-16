В Китае показали учебный удар по танку Т-90

16 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК За рубежом
Мишень-имитатор танка Т-90 на учениях китайской армии (2021) | Фото: mp.weixin.qq.com

В Китае показали учебный удар по танку Т-90

В Китае опубликованы кадры с военных учений, на которых показана учебная атака на танк Т-90С. На коротком видео демонстрируется пуск противотанковой ракеты с вертолёта WZ-10. Ракета поразила имитатор Т-90, установленный на дистанционно управляемом шасси и окрашенный в камуфляж вооружённых сил Индии.
Читайте также:

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин отмечает, что сообщения о подготовке НОАК к борьбе против индийских Т-90 встречались и ранее. Для китайских сухопутных войск индийцы сейчас наиболее вероятный крупный противник. Сейчас экипажи вертолетов учатся визуально опознавать технику и стрелять по ней.

Вооружённые силы Индии располагают более чем тысячей танков Т-90, поэтому такие учения выглядят вполне логично. "Разумеется, опыт борьбы с индийской техникой российского производства, такой как С-400, Су-30, Т-90, может пригодиться и при гипотетическом конфликте с Россией. Но следует учитывать, что техника - это еще не все, более важное значение имеет тактика и организация предполагаемого противника", - рассказал эксперт в беседе с Накануне.RU.

Мишень-имитатор танка Т-90 на учениях китайской армии(2021)|Фото: mp.weixin.qq.com

Китай и Индия уже несколько десятилетий не могут договориться о демаркации границы. При этом Москва поддерживает военно-техническое сотрудничество и с Пекином, и с Дели. В частности, Индия должна получить полк систем ПВО С-400 до конца текущего года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Китае показали учебный удар по танку Т-90

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, Индия, Т-90, Василий Кашин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети