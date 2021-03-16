В Китае показали учебный удар по танку Т-90

В Китае опубликованы кадры с военных учений, на которых показана учебная атака на танк Т-90С. На коротком видео демонстрируется пуск противотанковой ракеты с вертолёта WZ-10. Ракета поразила имитатор Т-90, установленный на дистанционно управляемом шасси и окрашенный в камуфляж вооружённых сил Индии.

Ведущий научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин отмечает, что сообщения о подготовке НОАК к борьбе против индийских Т-90 встречались и ранее. Для китайских сухопутных войск индийцы сейчас наиболее вероятный крупный противник. Сейчас экипажи вертолетов учатся визуально опознавать технику и стрелять по ней.

Вооружённые силы Индии располагают более чем тысячей танков Т-90, поэтому такие учения выглядят вполне логично. "Разумеется, опыт борьбы с индийской техникой российского производства, такой как С-400, Су-30, Т-90, может пригодиться и при гипотетическом конфликте с Россией. Но следует учитывать, что техника - это еще не все, более важное значение имеет тактика и организация предполагаемого противника", - рассказал эксперт в беседе с Накануне.RU.

Китай и Индия уже несколько десятилетий не могут договориться о демаркации границы. При этом Москва поддерживает военно-техническое сотрудничество и с Пекином, и с Дели. В частности, Индия должна получить полк систем ПВО С-400 до конца текущего года.