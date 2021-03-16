16 Марта 2021
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Политика В России
Дмитрий Рогозин (2020) | Фото: Министерство обороны РФ

Рогозин ответил на предположения об "альянсе" с КНР в космосе против Запада

Сотрудничество между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против западных стран, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны", — написал он в Telegram, добавив, что планы России и Китая по Луне открыты для международного участия.

Ранее издание The Washington Post заявило о том, что планы России и Китая обозначают сближение Москвы и Пекина и "фактическое возникновение альянса, который направлен против Запада".

Напомним, Россия и Китай договорились о создании совместной научной станции на Луне на прошлой неделе. Меморандум о взаимопонимании в формате видеоконференции подписали генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.

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Теги: дмитрий рогозин, луна, китай



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