Рогозин ответил на предположения об "альянсе" с КНР в космосе против Запада

Сотрудничество между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против западных стран, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны", — написал он в Telegram, добавив, что планы России и Китая по Луне открыты для международного участия.

Ранее издание The Washington Post заявило о том, что планы России и Китая обозначают сближение Москвы и Пекина и "фактическое возникновение альянса, который направлен против Запада".

Напомним, Россия и Китай договорились о создании совместной научной станции на Луне на прошлой неделе. Меморандум о взаимопонимании в формате видеоконференции подписали генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.