Депутаты утвердили проект закона о "реновации" на Среднем Урале

Проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в Свердловской области был принят депутатами ЗакСО на сегодняшнем заседании. Как заявляют авторы инициативы, основной задачей КРТ является помощь в вопросе с расселением аварийного жилья в регионе.

"Губернатор ставит очень точную задачу перед нами, чтобы в рамках механизма КРТ также решались проблемы восстановления наших памятников, надо разбираться с защитными зонами. Плюс, безусловно, это работа на то, что интересы граждан должны быть соблюдены. Рабочая группа под моим руководством работает в еженедельном режиме по четвергам. Поэтому давайте садиться вместе. Мы готовы делиться той информацией, которая есть у нас, и вместе разрабатывать эти документы", - заявил Александр Высокинский.

Первый замгубернатора также сообщил, что уже сегодня предусматривается механизм по строительству жилья меньшей площадью, что позволит гражданам менять квартиру на квартиру без доплат. Закон также предусматривает вопрос о затратах по переезду, а жилье должно быть представлено в пригодном для проживания состоянии. Также, если более 30% граждан выступили против, то дом автоматически исключается из программы КРТ.

В свою очередь депутат заксобрания Александр Ладыгин отметил, что в законе очень хорошо прописаны полномочия муниципальных администраций, возможности исполнительных органов власти, субъекта и застройщика. Однако в нем нет продуманного учета интересов жителей микрорайонов, которые попадут под зону комплексной застройки.

"Людей, проживающих в пригодных домах, вынуждают заключать некий договор. Если заключают, им предлагают некую льготу (непонятно какую). Тем, кто не заключает, их по суду обяжут переехать и им льготу не предоставят. Давайте тогда всем, кто попадает под комплексную застройку, предоставлять льготы, связанные с переездом, и создавать финансовые возможности для расширения квадратных метров. Давайте больше, чем по рыночной стоимости выкупать это жилье в таком случае. Давайте о людях тоже подумаем. Чтобы интересы рынка, развития муниципалитета как-то увязывать и с социальной политикой", - заключил Ладыгин.

Проект был принят в первом чтении. "За" проголосовали 37 депутатов, четыре – "против". Во втором чтении "против" проголосовало уже пять человек, 36 - "за". В третьем: 36 - "за", пять - "против".

"В законе четко определено, чем должны заниматься исполнительные органы власти. И в этом же законе прописано, что если территория, где проживают граждане, попадет под комплексное развитие территории (а это улучшение климата проживания граждан), то там описано, что могут иметь граждане. Либо им предоставляется новое жилье (если оно по метражу больше, то они доплачивают), если проживают в коммунальной квартире, то получают отдельное жилье. То есть прописаны все права граждан, которые исполнительные органы власти обязаны сохранить. Данный закон никакого отношения не имеет к реновации. По просьбе общественности, министерство и депутаты заксобрания участвовали в обсуждении этого вопроса с общественностью и СМИ. Как мне доложили, все вопросы сняты. Но мы готовы еще обсуждать и рассказывать, что предполагает данный закон", - заявила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Сегодня руководителем рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорий стал первый заместитель губернатора, экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Его заместителями назначены замгубернатора Сергей Швиндт и министр строительства Свердловской области Михаил Волков. Секретарем рабочей группы будет сотрудник регионального минстроя Дарья Смирнягина. Всего в состав группы вошли 16 человек, среди которых представители различных министерств и ведомств.

Напомним, что законопроект был разработан по поручению губернатора Евгения Куйвашева и уже был одобрен свердловским правительством. Между тем, многие эксперты называют закон одним из самых социально взрывоопасных. Несколько наших источников указали, что под угрозой может оказаться Городок чекистов в уральской столице или прилегающий к нему квартал. Власти же заявляли, что в первую очередь изменения пройдут в микрорайонах: Уралмаш, Эльмаш, Химмаш и Вторчермет. Всего в Екатеринбурге будет восемь таких зон, остальные пока официально не озвучивались.