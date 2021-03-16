На Южном Урале возбуждено уголовное дело после схода вагонов грузового поезда

В Челябинской области по факту схода вагонов грузового поезда с углем возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте.

Инцидент произошел рано утром 16 марта на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД. По версии следствия, при движении грузового поезда в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем, по нечётному пути с рельсов сошли 17 грузовых вагонов.

Повреждено железнодорожное полотно. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, по предварительной информации, отрыв вагонов произошел из-за сработки тормозной системы у грузового состава. В настоящий момент 17 вагонов, груженых углем, лежат на путях в обоих направлениях. Повреждены три опоры контактной сети, так же повреждено железнодорожное полотно порядка 500 метров. В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы. Планируется восстановить один путь до 20 часов.

Из-за происшествия были задержаны шесть пассажирских поездов.

"Часть из них будет перенаправлена по другой железнодорожной ветке. Пассажиры поезда, следовавшего до станции Челябинск, будут отправлены до станции назначения автобусами", - рассказали в пресс-центре.