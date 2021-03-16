16 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
сход вагонов, грузовой поезд, (2021) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На Южном Урале возбуждено уголовное дело после схода вагонов грузового поезда

В Челябинской области по факту схода вагонов грузового поезда с углем возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте.

Инцидент произошел рано утром 16 марта на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД. По версии следствия, при движении грузового поезда в составе двух локомотивов и 66 вагонов, груженных углем, по нечётному пути с рельсов сошли 17 грузовых вагонов.

Повреждено железнодорожное полотно. В результате происшествия никто не пострадал.

сход вагонов, грузовой поезд,(2021)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, по предварительной информации, отрыв вагонов произошел из-за сработки тормозной системы у грузового состава. В настоящий момент 17 вагонов, груженых углем, лежат на путях в обоих направлениях. Повреждены три опоры контактной сети, так же повреждено железнодорожное полотно порядка 500 метров. В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы. Планируется восстановить один путь до 20 часов.

сход вагонов, грузовой поезд,(2021)|Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Из-за происшествия были задержаны шесть пассажирских поездов.

"Часть из них будет перенаправлена по другой железнодорожной ветке. Пассажиры поезда, следовавшего до станции Челябинск, будут отправлены до станции назначения автобусами", - рассказали в пресс-центре.

сход вагонов, грузовой поезд,(2021)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

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На Южном Урале возбуждено уголовное дело после схода вагонов грузового поезда

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Теги: грузовой поезд, рельсы, проверка, СК, прокуратура, уголовное дело,



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