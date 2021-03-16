16 Марта 2021
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Рощинский, Новый град, новостройка (2017) | Фото: Пресс-центр корпорации &quot;Маяк&quot;

Володин предложил привязать ставку льготной ипотеки к среднедушевому доходу в регионе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил привязать льготную ставку по ипотеке (сейчас она составляет 6,5%) к среднедушевому доходу по региону.

"Это позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и смежных областях, создаст для граждан дополнительный стимул жить и работать в своем регионе", - полагает политик.

Володин напомнил, что среднедушевой доход в Москве в прошлом году превышал 75 тыс. руб., а в Волгограде – 25 тыс. руб.

"Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы? Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под 2% годовых. Ввели сельскую ипотеку под 3% годовых", - поясняет свою идею Володин.

Его идея, правда, едва ли понравится главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Потому что застройщики ни к какому среднедушевому доходу не привязываются, устанавливая цены на жилье – стоимость квадратных метров и так уже значительно подогрета льготной программой, ЦБ ждет – не дождется ее сворачивания.

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Володин предложил привязать ставку льготной ипотеки к среднедушевому доходу в регионе

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Теги: вячеслав володин, среднедушевой доход, льготная ипотека



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