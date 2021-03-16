Свердловским подросткам запретили гулять после 22.00

16 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
дискотека ночной клуб (2007) | Фото: www.magweb.ru

Свердловским подросткам запретили гулять после 22.00

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли проект закона об установлении нового "ночного" времени для несовершеннолетних. Теперь детям и подросткам до 18 лет запрещено находиться в общественных местах после 22.00 и до 6 утра без сопровождения взрослых.

"Принимая во внимание тот факт, что несмотря на снижение на территории Свердловской области по итогам 2020 г. подростковой преступности, в том числе и криминальной активности несовершеннолетних в общественных местах (с 1 тыс.193 до 973), на улице, а также в ночное время (с 346 на 336) число правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах в период с 22.00 до 23.00 остается достаточно высоким. Так, в 2020 г. проведено более 5 тыс. рейдовых мероприятий: из них половина в ночное время. По итогам, в территориальные органы доставлен 6 тыс. 761 подросток и каждый третий в ночное время", - сообщил представитель субъекта министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Как ранее заявляла председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, изменения должны обеспечить безопасность несовершеннолетних. Согласно проекту, нахождение в некоторых общественных местах может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Напомним, что в действующем областном законе установлено, что под "ночным" понимается время с 23 до 6 часов в период с 1 мая по 30 сентября и с 22 до 6 часов в период с 1 октября по 30 апреля. В эти часы ребенок не может находиться в общественном месте без сопровождения взрослых, то есть родителей или законных представителей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловским подросткам запретили гулять после 22.00

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: подростки, дети, ночное время, ЗакСО, комендантский час



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Купить по выгодной цене детский микрофон купить с гарантией в интерне-магазине www.mvideo.ru