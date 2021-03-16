Свердловским подросткам запретили гулять после 22.00

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли проект закона об установлении нового "ночного" времени для несовершеннолетних. Теперь детям и подросткам до 18 лет запрещено находиться в общественных местах после 22.00 и до 6 утра без сопровождения взрослых.

"Принимая во внимание тот факт, что несмотря на снижение на территории Свердловской области по итогам 2020 г. подростковой преступности, в том числе и криминальной активности несовершеннолетних в общественных местах (с 1 тыс.193 до 973), на улице, а также в ночное время (с 346 на 336) число правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах в период с 22.00 до 23.00 остается достаточно высоким. Так, в 2020 г. проведено более 5 тыс. рейдовых мероприятий: из них половина в ночное время. По итогам, в территориальные органы доставлен 6 тыс. 761 подросток и каждый третий в ночное время", - сообщил представитель субъекта министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Как ранее заявляла председатель ЗакСО Людмила Бабушкина, изменения должны обеспечить безопасность несовершеннолетних. Согласно проекту, нахождение в некоторых общественных местах может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Напомним, что в действующем областном законе установлено, что под "ночным" понимается время с 23 до 6 часов в период с 1 мая по 30 сентября и с 22 до 6 часов в период с 1 октября по 30 апреля. В эти часы ребенок не может находиться в общественном месте без сопровождения взрослых, то есть родителей или законных представителей.