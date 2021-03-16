16 Марта 2021
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: www.vashdom.ru

В Нижнем Тагиле треснул новый дом для детей-сирот

В Нижнем Тагиле по стене дома для детей-сирот пошла трещина. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Как сообщает паблик "Инцидент Нижний Тагил", в 2018-2019 годах на улице Пиритная 8-б построили дом для детей-сирот.

"Вы только посмотрите, что стало с этим домом. И как в нем жить дальше? И вообще, вы уверены в том, что этот чудо-дом простоит до момента собственности и не сложится, словно карточный домик?! У нас даже входные двери не открываются до конца, так как весь фундамент просто подняло. В подъезде сквозные щели, в квартирах трещины. На первых этажах все промерзает насквозь, постоянная плесень", - рассказала одна из подписчиц.

В Фонде жилищного строительства Свердловской области сообщили, что сейчас устанавливается причина случившегося.

"Вчера я лично выезжал на место, также были застройщик и управляющая компания. Трещина, как пишут, была не по дому, а по входному тамбуру. Одна из возможных причин - прорыв городской канализации. Вода изливается на поверхность земли, она могла подтопить входные группы. Помимо них там подняло асфальт и поребрик, после чего и произошла трещина", - рассказал Накануне.RU заместитель директора фонда Максим Татауров.

По его словам, сейчас застройщик проводит экспертизу, которая установит точную причину. Только после этого начнутся работы по ликвидации трещины.

"Устранять будут путем разбора, других вариантов нет. Будут обкапывать со всех сторон, сажать на место. Пишут, что дом рушится - это неправда. Причинно-следственная связь сейчас выясняется", - добавил Максим Татауров.

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В Нижнем Тагиле треснул новый дом для детей-сирот

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Теги: дом, трещина, Нижний Тагил



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