В Челябинской области за сутки у 137 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки у 137 человек подтвержден COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 54 тыс. 605 человек.

В настоящий момент в регионе 54 тыс. 953 заболевших. За сутки выписаны 178 человека, всего в регионе выздоровели 47 тыс. 399 пациентов.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них девять от коронавируса. Еще у одного человека COVID-19 был сопутствующим заболеванием.