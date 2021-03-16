16 Марта 2021
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Экономика Челябинская область
пао мечел челябинский металлургический комбинат универсальный рельсобалочный стан (2018) | Фото: Накануне.ru

Компания "Россети Урал" отсудила у ПАО "Мечел" почти 1,6 млрд рублей

Арбитраж Челябинской области вынес решение по спору "Россети Урал" (ОАО "МРСК Урала") с ПАО "Мечел". Суд обязал металлургический холдинг заплатить энергетикам 1,570 млрд руб.

Как следует из картотеки арбитражных дел, 324 млн руб. из взысканной суммы составляют пени. Отметим, что пока опубликована только резолютивная часть решения, мотивировочная появится позже.

Пока в "МРСК Урала" не раскрывают подробностей дела. Однако эксперты уверяют, что разногласия возникли в объеме передачи электроэнергии через "Мечел-энерго" в отношении предприятий ПАО "Мечел".

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Компания "Россети Урал" отсудила у ПАО "Мечел" почти 1,6 млрд рублей

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Теги: Россети Урал, Мечел



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