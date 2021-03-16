В Югре жителям осажденного Севастополя будут доплачивать ежемесячно по 500 рублей

В Югре жители осажденного Севастополя будут получать 500 рублей в месяц. Об этом говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой, опубликованном на сайте окружного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

"Установить ежемесячное денежное обеспечение гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, из числа лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя", — в размере 500 рублей", — говорится в документе.

Постановлением глава региона внесла поправки в документ о ежемесячных выплатах отдельным категориям граждан в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне.