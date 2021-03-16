В США журналистам рекомендовали не "маргинализировать" педофилов - Daily Mail

Сотрудникам американского телеканала ABC рекомендовано не называть педофилов педофилами. Об этом пишет Daily Mail.

Старший продюсер разослал электронное письмо сотрудникам Тасманийского бюро, в котором было наказано избегать термина "педофил" даже в тех случаях, когда извращенцы имели долгую историю насилия над детьми. Предлог для выгораживания педофилов был подобран такой - никого нельзя маргинализировать. Из-за этого педофил будто бы не обратится за помощью, в которой он нуждается. В октябре 2019 года предполагаемый педофил Джеймс Гриффин покончил с собой, прежде чем предстал перед судом по обвинению в многократном насилии над детьми. То есть к педофилам пытаются вызвать жалость.

На телеканале многие были возмущены новой политикой выгораживания педофилов, пишет издание. Руководство АВС отрицает такие указания.

Замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борис Якеменко уверен, что это признаки идущего на Западе процесса легализации педофилии по тому же сценарию, как было ранее проделано с гомосексуализмом. В СМИ их негласно запрещено называть изращенцами, а только почтительно - "представителями ЛГБТ-сообщества". А тот факт, что это ничтожное меньшинство, позволяет навязывать идеологию содомии большинству под предлогом защиты прав меньшинств.

В прошлом году Калифорния сделала шаг к легализации педофилии: был принят закон об отмене регистрации педофилов и снижен возрастной порог для возможности насиловать детей.

Наибольшая опасность состоит в том, что ВОЗ собирается легализовать педофилию. Это предусмотрено в проекте 11-й версии Международной классификации болезней (МКБ-11), который должен вступить в силу с начала 2022 года. Документ определяет гомосексуализм и транссексуализм как варианты "психосексуального здоровья", а педофилия вообще не требует психиатрического лечения, если педофил "не испытывает дискомфорта от своего состояния".