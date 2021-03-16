"ЕР" не поддержит законопроект своих коллег о праве регионов усыплять бездомных животных

Депутаты от "Единой России" Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова внесли в Госдуму законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать численно бездомных кошек и собак, исходя из финансирования.

В закон об ответственном обращении с животными вносится поправка, согласно которой избранные региональными властями процедуры регулирования численности животных без владельцев должны производиться специалистами-ветеринарами "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".

Как сообщают авторы инициативы, необходимо исключить возможность пребывания бездомных животных на улицах.

По их мнению, действующий по закону метод ОСВВ неэффективен и "легализует явление бездомности", пишет Regnum.

Первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев заявил, что "Единая Россия" не будет поддерживать законопроект своих коллег. По его словам, он не проходил через экспертно-консультативные советы и координационный совет фракции.

Глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что законопроект противоречит всему духу законодательства, которое направлено на гуманизацию отношения к животным.

Также категорически против такого подхода выступают зоозащитники. Они считают, что законопроект нарушает конституцию и федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", передает ТАСС.

Напомним, ранее Бурматов, поднимая тему бездомных животных, заявлял, что необходимо увеличивать число приютов в России. Москва в этом вопросе должна софинансировать региональные программы, а еще лучше – поддерживать проекты государственно-частного партнерства по созданию приютов, отмечал он.

Также депутат сообщил, что парламент инициировал проведение прокурорских проверок во всех регионах на предмет исполнения законодательства в сфере отношения к животным.