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Общество В России За рубежом
(2011) | Фото: canoe.ca

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на YouTube с фильма "Ржев. 500 дней в огне"

Роскомнадзор продолжает выдвигать требования к американским соцсетям. Требует либо заблокировать контент, либо разблокировать.

Так, стало известно о требовании к Google снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне" на YouTube.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", наложенные видеохостингом YouTube под предлогом наличия в нем контента, "неприемлемого для некоторых пользователей", - говорится в сообщении ведомства.

Фильм снят телерадиовещательной организацией Союзного государства Беларуси и России "БелРос".

"В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ", - добавили в РКН.

Недавно Роскомнадзор потребовал снять аналогичное ограничение с фильма "Крым. Путь на Родину" замглавы ВГТРК Андрей Кондрашова, снятый в 2015 году.

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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на YouTube с фильма "Ржев. 500 дней в огне"

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Теги: роскомнадзор, youtube, блокировка, google



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