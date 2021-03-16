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Общество Свердловская область
педофилия насилие (2010) | Фото: http://kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/1020411.jpg

Мороков: Ежегодно в Свердловской области убивают около 50 детей

Ежегодно в Свердловской области убивают около 50 детей. Такую страшную статистику озвучил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

По его словам, самыми частыми статьями УК РФ являются 105, 111 и 109 – убийство по неосторожности. Так, часто бывает, что мать кладет спать новорожденного с собой, в результате чего происходит несчастный случай. К счастью, со временем статистика по данной статье значительно снизилась.

"Тема изъятия рассматривается в нашей группе и тема вмешательства в семью рассматривается очень внимательно. Основной источник опасности для детей, как бы это странно ни звучало, это семья. Но не всегда это связано с социальным неблагополучием. Возникают такие латентные вещи, которые достаточно сложно решать, но мы их оставляем для себя и будем решать. Сейчас поднимаются вопросы реформирования органов опеки и попечительства. Мы эти вещи будем учитывать и использовать дальше в своей работе", - заявил Мороков.

В свою очередь представитель комитета ЗакСО по вопросам законодательства и общественной безопасности Александр Коркин отметил, что несмотря на увеличение в регионе неблагополучных семей с детьми, вопрос об увеличении оплаты по социальному контракту должен быть досконально проработан.

"Любое увеличение выплат ведет за собой увеличение вызовов к этим семьям. Если увеличим сумму до 100 тыс. – здесь очень четко нужно выверять все", - заявил Коркин.

По его словам, увеличение суммы, выделяемой на детей в таких семьях, совершенно не значит, что средства и правда пойдут на несовершеннолетних. "Кто-то может коньки ребенку купить, а кто-то на такси поедет в Красное-Белое даже в маленьком населенном пункте. Мы не можем это регулировать".

Напомним, что по 105 статье проходит и мать каспинской "девочки из шкафа", а именно ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии". На днях судебная стационарная психиатрическая экспертиза доказала вменяемость жительницы Карпинска. Таким образом было доказано, что обвиняемая полностью отдавала себе отчет в совершаемых действиях.

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Мороков: Ежегодно в Свердловской области убивают около 50 детей

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Теги: Мороков, дети, убийство, семья



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