Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот до конца марта

Получившая регистрацию в конце февраля третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот до конца марта.

"Вакцину центра имени Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта, возможно, уже на следующей неделе. Это значит, что "КовиВак" пополнит арсенал препаратов, доступных для вакцинации в РФ", - цитирует "Интерфакс" источник в медицинских кругах.

Производство вакцины разворачивается на базе центра им. Чумакова (РАН).

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что в середине марта в гражданский оборот поступит уже 120 тыс. доз препарата.

Отличительной чертой третьей российской вакцины от COVID-19 является наличие цельного, хоть и убитого вируса, тогда как большинство вакцин в мире сейчас действуют на основе части вируса. Подобная вакцина есть только в Китае. Как и у "Спутника V", и вакцины от центра "Вектор", у "чумаковской" вакцины будет два компонента, которые вводятся с разницей в две недели.