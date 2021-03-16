Пермская киностудия предложила пермякам шить костюмы для актеров

Пермская кинокомиссия предложила пермякам заняться пошивом костюмов для съемок исторической драмы, времен Первой мировой войны. Рабочее название картины: "Романовы: преданность и предательство", сообщили Накануне.RU в кинокомиссии.

"В рамках подготовительного периода рассматривается вариант изготовления костюмов пермскими специалистами. Мы уверены, что в регионе есть не одни "золотые руки", которым есть что предложить", - говорится в сообщении.

Речь идет не только о конкретном фильме, но и о развитии отрасли в целом.

"Нам хочется развить отрасль и обеспечивать создателей фильмов всем необходимым", - пояснили в кинокомиссии.

Всего в Прикамье в этом году снимают пять полнометражных фильмов: "Чук и Гек", "Подельники", "12 стульев", "Романовы: преданность и предательство" и "Многотрудная жизнь второгодника Семенова".