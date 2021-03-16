В России увеличат срок лишения свободы за систематическое пьяное вождение

В России хотят увеличить максимальный срок за систематическое вождение в нетрезвом виде с двух до трех лет, пишет "Коммерсантъ".

Соответствующие поправки к УК одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В МВД изменения объясняют тем, что существующие сейчас санкции не дают эффекта, люди садятся пьяными за руль даже после судимости за это.

Правке подверглась ст. 264.1 УК, устанавливающая санкции для водителей, которые ранее уже были наказаны за пьяное вождение в рамках КоАП. Если они снова будут пойманы на пьяном вождении в течение года, то становятся преступниками. Суд может назначить штраф 100–300 тыс. руб., лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.

Для тех, кто ранее был судим по ст. 264.1 УК, МВД предлагает еще более жесткие санкции. Речь идет о штрафе до 500 тыс. руб., исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет.