Байден готовит рекордное с 1993 года повышение налогов в США

После того, как президент США Джо Байден подписал рекордный пакет мер поддержки гражданам и бизнесу (общий объем $1,9 трлн, почти полтриллиона – на прямые выплаты гражданам), в СМИ появились слухи о возможном рекордном повышении налогов.

Bloomberg пишет, что Байден планирует первое крупное повышение федеральных налогов с 1993 года, чтобы пополнить казну, значительно уменьшившуюся из-за антикризисной поддержки.

Впрочем, напрямую эти два события не связаны: меры поддержки экономики опираются на наращивание госдолга в качестве источника финансирования. Тем не менее, частично этот огромный пакет будет финансироваться и за счет налогов. На это намекнула министр финансов Джанет Йеллен: ее команда готовит цифры по повышению налоговых ставок для корпораций и людей с высокими доходами.

Для Байдена повышение налогов – это не только вынужденный ход в экстраординарных обстоятельствах, но и часть предвыборной программы, в которой он прибывал бороться с несправедливостью в налогообложении.

По данным источника издания, речь может идти о повышении ставки корпоративного налога с 21% до 28%, об отмене налоговых льгот для ряда юридических форм собственности, повышении ставки подоходного налога для физлиц, зарабатывающих больше $400 тыс. в год, расширении налогообложения наследства. Также ставка может быть дифференцирована для физлиц, зарабатывающих менее $1 млн в год.