Уральский полпред и командующий ЦВО обсудили подготовку к Параду Победы

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в ходе встречи Якушев и Лапин обсудили вопросы подготовки к Параду Победы 9 мая. Кроме этого, была затронута тема работы системы здравоохранения в условиях пандемии COVID-19 в войсках ЦВО.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Парад Победы в 2021 году будет однозначно проведен.