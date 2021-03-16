16 Марта 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Россия бесплатно передала Вьетнаму партию "Спутника V"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, находящийся с официальным визитом в Ханое, передал Вьетнаму партию вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" на безвозмездной основе.

Передать Вьетнаму российский препарат против COVID-19 решил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Совбеза.

Как пишет Regnum, Вьетнам разрабатывает собственную вакцину, в стране проходят клинические испытания второго препарата, разработанного вьетнамскими учеными.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины от COVID-1 9 "Спутник V" отечественного производства в Италии, Испании, Франции и Германии. В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей.

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Россия бесплатно передала Вьетнаму партию "Спутника V"

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Теги: вьетнам, спутник v, россия



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