Россия бесплатно передала Вьетнаму партию "Спутника V"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, находящийся с официальным визитом в Ханое, передал Вьетнаму партию вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" на безвозмездной основе.

Передать Вьетнаму российский препарат против COVID-19 решил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Совбеза.

Как пишет Regnum, Вьетнам разрабатывает собственную вакцину, в стране проходят клинические испытания второго препарата, разработанного вьетнамскими учеными.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины от COVID-1 9 "Спутник V" отечественного производства в Италии, Испании, Франции и Германии. В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей.