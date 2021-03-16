В Челябинске открылась частная офтальмологическая клиника, где лечат пациентов по полисам ОМС

Губернатор Алексей Текслер посетил частную офтальмологическую клинику "Оптик-Центр", где жители региона могут получить медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования, передает корреспондент Накануне.RU.

Новая офтальмологическая клиника была открыта в начале 2021 года. Как рассказал директор клиники Артем Власенко, это самый крупный проект частной офтальмологии в России.

Алексей Текслер ознакомился с работой детского и операционного отделений, диагностического отделения с дневным стационаром. В клинике четыре операционных и четыре процедурных кабинета с полным комплектом диагностического офтальмологического оборудования и максимальным техническим оснащением. Также глава региона пообщался со специалистами. В медицинском учреждении работает 30 офтальмологов, из которых 10 хирургов. В день специалисты клиники могут проводить до 200 диагностических осмотров и 50 операций.

После осмотра губернатор отметил, что ему очень понравилась клиника.

"Здесь поликлиничная база, куда можно прийти, сделать диагностику, получить консультацию, и, что очень важно, здесь можно провести любую хирургическую операцию. Важно, что это не только коммерческая основа, хотя понятно, это частная клиника. Можно и по полису ОМС получить здесь любую услугу. Фактически эта новая клиника позволяет закрыть на территории Челябинской области все вопросы, все задачи по оказанию офтальмологической помощи. Если раньше, это не секрет, многие жители нашей области ездили в соседние регионы, чтобы получить эти услуги, сегодня их полностью и качественно можно получить здесь. Это основная задача, которая была поставлена. Здесь современно и качественное оборудование, поэтому качество офтальмологических услуг на территории Челябинской области, благодаря этой клиники, существенно улучшится", - считает глава региона.

Медицинское учреждение принимает пациентов на платной, и на бесплатной основе – по полисам ОМС. Клиника уже четвертый год сотрудничает с ФОМС. В первый год было сделано 30 операций, а уже в 2021 году клиника получила заказ на 1 тыс. 180 бесплатных операций, 2 тыс. 360 обращений и 4 тыс. 720 приемов.

Губернатор отметил, что задача государства – максимально распространить бесплатную медицину в любых учреждениях здравоохранения.

"По этой клинике можно сказать, что еще в старом здании несколько лет назад была проведена первая сотня операций. Сегодня мы говорим о 1200 операциях, и их количество будет увеличиваться. Задача государства – максимально распространить бесплатную медицину на любые учреждения. Если какое-то количество лет назад граница государственной и частной медицины была очевидна, то сейчас любой человек, обратившись сюда с полисом, может получить соответствующую услугу. Каждый раз территориальный ФОМС проводит соответствующие переговоры, прописывает квоты. Это важно и для коллег из частной медицины: это база, гарантированный заказ, который обеспечивается через систему обязательного медицинского страхования", – добавил он.

По полису ОМС здесь делают операции по удалению катаракты и глаукомы, но клиника намерена расширять партнерство с государством, увеличивая перечень услуг в рамках ОМС. Есть у компании и планы по развитию медицинского туризма.