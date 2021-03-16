16 Марта 2021
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Политика Свердловская область
Портфель чиновника (2020) | Фото: Накануне.RU

Виталий Крупин принял присягу в ЗакСО

Член партии регионального отделения Единая Россия Виталий Крупин принял присягу в Законодательное собрание Свердловской области. Депутат пообещал честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

"Мы поздравляем Виталия Витальевича и желаем ему успехов в депутатской деятельности на благо жителей избирательного округа и жителей Свердловской области", - поздравила Крупина председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

Напомним, кандидатуру Виталия Крупина выдвинул президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" еще в феврале. А депутатский мандат ему был передан уже 3 марта на заседании облизбиркома.

Вакантное место появилось после кончины Владимира Терешкова на 74 году жизни. У председателя комитета по бюджету, финансам и налогам было много сопутствующих заболеваний, включая сахарный диабет. Ранее народный избранник перенес коронавирус. По данным нашего издания, причиной кончины стал тромбофлебит (воспаление внутренней оболочки стенок вен).

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Виталий Крупин принял присягу в ЗакСО

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Теги: ЗакСО, Крупин, мандат, присяга



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