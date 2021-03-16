СМИ: Минцифры и Apple достигли соглашения по предустановке российских приложений

Минцифры и Apple достигли соглашения по поводу предустановки российского программного обеспечения на гаджеты, продаваемые в России.

Напомним, с 1 апреля вступит в силу закон, по которому все производители смартфонов, smart-телевизоров и планшетов/ноутбуков должны предустанавливать на технику, продаваемую в нашей стране, отечественные приложения. Их список уже разработан, это сервисы госуслуг, навигации, антивирус и т.д.

Ранее крупные китайские и корейские производители электроники выразили готовность предустанавливать российские приложения, а вот Apple до последнего времени вызывала беспокойство – обычно американский производитель не предустанавливает сторонние приложения.

В случае с требованием российского закона был найден компромисс. При активации мобильного устройства Apple, купленного в России, пользователь сможет выбрать приложения из списка отечественного софта, предназначенного к предустановке, в специальном диалоговом окне, сообщают "Ведомости".

Источник издания в Минцифры заявил, что в ведомстве не заинтересованы в том, чтобы приложения из списка, обязательного к предустановке, занимали доминирующее положение. "Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки", — рассказал чиновник.