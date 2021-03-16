СМИ: Минцифры и Apple достигли соглашения по предустановке российских приложений

16 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом Москва
(2018) | Фото: Reuters

СМИ: Минцифры и Apple достигли соглашения по предустановке российских приложений

Минцифры и Apple достигли соглашения по поводу предустановки российского программного обеспечения на гаджеты, продаваемые в России.
Читайте также:

Напомним, с 1 апреля вступит в силу закон, по которому все производители смартфонов, smart-телевизоров и планшетов/ноутбуков должны предустанавливать на технику, продаваемую в нашей стране, отечественные приложения. Их список уже разработан, это сервисы госуслуг, навигации, антивирус и т.д.

Ранее крупные китайские и корейские производители электроники выразили готовность предустанавливать российские приложения, а вот Apple до последнего времени вызывала беспокойство – обычно американский производитель не предустанавливает сторонние приложения.

В случае с требованием российского закона был найден компромисс. При активации мобильного устройства Apple, купленного в России, пользователь сможет выбрать приложения из списка отечественного софта, предназначенного к предустановке, в специальном диалоговом окне, сообщают "Ведомости".

Источник издания в Минцифры заявил, что в ведомстве не заинтересованы в том, чтобы приложения из списка, обязательного к предустановке, занимали доминирующее положение. "Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки", — рассказал чиновник.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Минцифры и Apple достигли соглашения по предустановке российских приложений

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минцифры, apple, предустановка, приложения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.03.2021 14:48 Мск В Минцифры сообщили, как будут отображаться предустановленные российские приложения в гаджетах

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Купить по выгодной цене гаджеты с официального сайта мвидео